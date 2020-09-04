Zeki Müren'in sahne kıyafetleri memleketinde adını taşıyan okulda özenle korunuyor

Türkiye'nin "Sanat Güneşi" olarak anılan ve 24 yıl önce yaşamını yitiren sanatçı Zeki Müren'in ismini taşıyan lise, müzik ve resim alanında öğrenciler yetiştiriyor.
Türk Sanat Müziği, müzik, resim bölümlerinde eğitim veren okulda, adını aldığı Zeki Müren'in tasarladığı rengarenk, farklı özellikleri olan sahne kıyafetleri, diploması, piyanosu gibi birçok eşyası sergileniyor.
Okul müdürü Remzi Ayaz, AA muhabirine, Bursalı merhum sanatçının kıyafetlerine ev sahipliği yapmanın kendilerini mutlu ettiğini söyledi.
Zeki Müren'in birbirinden değerli eşyalarını ve kıyafetlerini herkesin görmesini istediklerini belirten Ayaz, şöyle devam etti:
"51 kostümü okulda bulunmaktadır. Bunlar hem televizyon gösterilerinde hem sahne programlarında, konserlerde giymiş olduğu kıyafetler. Bunlarla beraber Zeki Müren'in piyanosu, diploması, ayakkabısı gibi 65'in üzerinde envanterimizde kayıtlı eşyası okulumuzda bulunmaktadır.
Okul kent merkezinden uzak olduğu için kıyafetleri görmeye gelenlerin de az olduğunu aktaran Ayaz, "Halkın görmesine, bilmesine şahitlik etmek adına bunları daha merkezi bir yerde veya okulumuzun bahçesinde müze yapmak aklımızdan çok geçiyor. Bu müze yapmak biraz masraflı bir iş olduğu için şu an okulumuzun en müstesna yerinde bu kıyafetleri saklayıp, bakıp, onarımlarını yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.
- Müze için destek talebi
Kıyafetlerin çoğunun Zeki Müren tarafından tasarlandığını anlatan Ayaz, eşyaların okuldaki sanatçı adayı öğrenciler için de önemli olduğunu dile getirdi.
Liseye yeni başlayan öğrencilerin kıyafetleri görünce heyecanlandığını vurgulayan Ayaz, "Biz isteriz ki Zeki Müren'in değerini bilen hayırseverlerimiz, vatandaşlarımız gelsinler, bu mirasa beraber sahip çıkalım. Bütün halkımızın görmesine, ziyaret edip incelemesine fırsat olacak güzel bir yerde bir müze yapılmasını istiyoruz. Bu çerçevede yapabileceklerimiz konusunda Zeki Müren Kültür ve Yaşatma Derneği yetkilileriyle zaman zaman görüşüyoruz. Başka kurumlarla da konuşuyoruz ama şu ana kadar beklediğimiz, istediğimiz yolu katedemedik." dedi.
Remzi Ayaz, öğrencilerin eğitim aldıkları sanat dallarında başarılar elde etmek istediğini belirtti.
Zeki Müren'i, sesini taklit eden öğrencilerinin bulunduğuna değinen Ayaz, "Sanata gönül verme ve sanatın tadını çıkarma adına öğrencilerimiz mutlu oluyor. Zeki Müren'in ölüm yıl dönümünde anma programları düzenliyoruz. Onun hayatını anlatan etkinlikler yapıyoruz. Bu sayede öğrencilerimiz Zeki Müren'i özümsemiş oluyorlar." diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!