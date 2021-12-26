Süper Lig’in 19. haftasında Fenerbahçe evinde Yeni Malatyaspor’u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle, mücadele eden oyuncuları tebrik ederek, “Zor zamanlarda birlikte olmamız gerekiyor. Fenerbahçe’mize sarılmamız gerekiyor. Sonuna kadar devam ettireceğiz. İlk periyotta golü bulana kadar istediğimiz baskıyı, agresifliği sağladık ve gol geldi. Ondan sonra önde karşılamada problemler yaşadık ve bu periyotta Malatya oyunun dengesini sağladı ve pozisyonları oldu. Daha sonra yaptığımız mücadeleyle daha kompakt oyunla erittik ve devreye 1-0 girdik. İkinci yarıya başlarken baskıdan ziyade biraz daha ikinci bölgede bekleyip enerjimizi kullanıp gitmeyi düşünüyorduk. Gol beklentisi en yüksek olan takımız ve ama geliştirmemiz gerekiyor, skora yansıtamıyoruz. Bunun üzerinde çalışmalar yapacağız. Fenerbahçe genetiğine uygun bir oyun oynatmaya çalışıyoruz. Bunun meyvesini ilk yarıda aldık. En çok pas yaptığımız ilk yarı oldu. Seyircilerimize teşekkür ediyorum. Bizi desteklemeye geldiler. Biz mücadeleyi sonuna kadar bırakmayacağız“ dedi.
Sezonun ilk yarısını değerlendiren Göle, “Hazırlık maçlarına mağlubiyetsiz başladık, sistemi oturtmaya çalışıyorduk ve bunun meyvelerini milli araya kadar aldık. Ondan sonra bazı kırılmalar oldu. Takım biraz geriye gitmeye başladı. Sonra tekrar bir reaksiyon geldi. Tekrar toparlamaya çalıştık ama yeterli olmadı. Son dönemde ilk yarının son maçında tekrar bir takım umut verdi ama istediğimiz yerde değiliz bu oyunu geliştirmemiz gerekiyor. Sıralamada üst sıralara çıkmamız gerekiyor“ şeklinde konuştu.
Sakatlıktan dönen futbolcuların performansı ile ilgili konuşan Göle, “Pelkas’ın antrenman performansında sıkıntı yoktu. Sakatlıktan kurtuldu sadece süre bulmadı. Sadece antrenman futbolcusu şekilde sezonu sürdürüyorsanız düşüşler olacaktır süre alamadığınız müddetçe. Biz şuan Pelkas’a süre vermeye başladık, çok inanıyoruz kendisine. Onu kazanmaya devam edeceğiz. Valencia’nın durumu farklı. Sakatlık durumu daha çok uzadı. Antrenman yapma şansı fazla bulamadı. Onun daha çok antrenmana ihtiyacı var. O periyotları Fatih hocamız var çok iyi yönetiyor. Yakın zamanda bunu toparlayıp faydalı olacaktır. İrfan’da da aynı problem oldu devamlı oynama şansı bulamadı o da düzelecektir“ diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!