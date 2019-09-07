Basın toplantısına katılan milli futbolcu Zeki Çelik de kazanarak yollarına devam etmek istediklerini söyleyerek, "Rakip kağıt üzerinde zayıf gözüküyor. İnşallah galip gelip taraftarımızı mutlu ederiz." dedi.

Zeki, Avrupa'ya transfer süreci ve Türkiye'deki genç futbolculara tavsiyelerinin sorulması üzerine ise, "Kendime hedef koydum, kendime inandım. Orada oynayabileceğime inandım, onun için böyle bir tercih yaptım. Hedefleri doğrultusunda ilerlemeliler ve çalışmalılar." açıklamasında bulundu.