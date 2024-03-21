Zeki Çelik: “Avrupa şampiyonasında birinci hedefimiz gruptan çıkmak”

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 hazırlıkları kapsamında yarın özel maçta Puskas Arena’da Macaristan ile karşılaşacak. Bu müsabaka öncesi ay-yıldızlılarda 27 yaşındaki futbolcu Zeki Çelik, maçın oynanacağı stadyumda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Macaristan’ın çok coşkulu ve sert oynayan bir takım olduğunu dile getiren Zeki, “Son maçlarda bunu görebiliyoruz. Kolay kolay mağlup olmuyorlar. Uzun zamandır aynı hocayla çalışıyorlar. Yarın bizim adımıza Avrupa Şampiyonası için önemli bir test olacak. Umut vadeden bir futbol oynamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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"Macaristan maçını oyun stili benzeyen Çekya maçı için iyi bir prova olarak görüyor musunuz?" sorusuna da milli futbolcu, “Macaristan'ın oyun stili biraz benziyor ama her takımın kendine göre sistemi var. Yarınki maç önemli bir test olacak ama bence Avrupa Şampiyonası'ndaki Çekya maçı farklı olacak. Ortam farklı olacak” cevabını verdi.

“Gruptan çıkmak için oynayacağız”

Zeki Çelik, Avrupa Şampiyonası'ndaki hedeflerinden de bahsederek, "Gruptan kesinlikle çıkmak için oynayacağız. Çünkü son iki şampiyonada olumlu sonuçlar alamadık, birinci hedefimiz gruptan çıkmak olacak" diye konuştu.