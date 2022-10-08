Zehra İsminin Anlamı Nedir? Zehra İsmi Ne Demek ve Ne Anlama Gelir?

İsimlerin anlamı, zaman zaman çeşitli nedenlerden dolayı araştırılabilmektedir. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilir. Unutulmamalıdır ki, her ismin bir anlamı ve kökeni vardır. Zehra isminin anlamı ve kökeni de son dönemin popüler arama konularından birisi olarak dikkat çekmektedir.

ZEHRA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Zehra ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Zehra isminin anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Zehra isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

ZEHRA İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Zehra ismi ne demek ve anlama gelir sorularının cevabı şu şekildedir;

Güzel yüzlü. Hz. Fatıma’nın diğer bir adıdır. Yüzü pek beyaz ve parlak olan kimse. Süs, ziynet.

ZEHRA İSMİ KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Zehra ismi Kur'an-ı Kerim'de (Taha Suresi 131. Ayet) geçmektedir ve Zehra ismini koymak caizdir.

ZEHRA İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Zehra ismini kullanan 260.179 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Zehra ismini kullanan 45.447 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Zehra ismini kullanan 15.677 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Zehra ismini kullanan 9.808 kişi bulunmaktadır.

ZEHRA İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Zehra adındaki kişilerin organizasyon ve idarecilik becerileri oldukça yüksektir. Rutin şekilde ilerleyen işleri iyi bir şekilde yönetmeyi bilirler. Uzun saatler sıkılmadan, bıkmadan çalışabilirler. Yaptıkları işlerde detaylara özen gösterir ve işin doğru bir şekilde olması için emek harcar. Arkadaşlarına önem verirler; ancak çevrelerinde çok fazla görüştükleri kişi olsun istemezler.