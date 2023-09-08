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        Haberler Magazin Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt'un yıllar önceki fotoğrafı ortaya çıktı! Görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi!

        Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt'un yıllar önceki fotoğrafı ortaya çıktı! Görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi!

        Filenin Sultanları geçtiğimiz günlerde 2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın final karşılaşmasında Sırbistan ile mücadele etmiş ve 3-2'lik skorla kupayı alan taraf olmuştu. Gündemde olan takımın en skorer iki ismi Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt'un yıllar önce çekildiği fotoğraf sosyal medyada dikkat çekti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.09.2023 - 15:42 Güncelleme: 08.09.2023 - 15:42
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          Filenin Sultanları'nın en gözde isimlerinden Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş'in 14 yıl önce çekilen karesi sosyal medyada gündem oldu.

        • 2

          Arkadaşlıklarıyla imrendiren Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt'un 14 yıl önce Vakıfbank'ta birlikte oynadıkları zamandan çekilen fotoğrafları sosyal medya kullanıcıları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

        • 3

          Geçtiğimiz günlerde Ebrar Karakurt, milli takımdan arkadaşı Derya Cebecioğlu ile 2013 yılından çekilen karesini yayınlayıp altına: "İstanbul’a ilk geldiğimizde 13 yaşındaydık. Yıllarca aynı evi paylaştık. Beraber çalıştık, beraber hayal kurduk. Şimdi o hayallerin gerçek oluşuna tanık oluyoruz.Bizimle gurur duyuyorum.Başarılarımızla ve başaracaklarımızla" notunu düşmüştü.

        • 4

          Gündeme gelen Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş'in fotoğrafına sevenlerinden: "Yılların dostluğu", "Ebrar hiç değişmemiş", "İşte gerçek arkadaşlık", "Çok seviyorum bu ikiliyi" gibi yorumlar geldi.

        • 5

          İşte Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş'in yıllar öncesine ait fotoğrafı...

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

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