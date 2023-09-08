Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt'un yıllar önceki fotoğrafı ortaya çıktı! Görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi!
Filenin Sultanları geçtiğimiz günlerde 2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın final karşılaşmasında Sırbistan ile mücadele etmiş ve 3-2'lik skorla kupayı alan taraf olmuştu. Gündemde olan takımın en skorer iki ismi Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt'un yıllar önce çekildiği fotoğraf sosyal medyada dikkat çekti.
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Filenin Sultanları'nın en gözde isimlerinden Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş'in 14 yıl önce çekilen karesi sosyal medyada gündem oldu.
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Arkadaşlıklarıyla imrendiren Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt'un 14 yıl önce Vakıfbank'ta birlikte oynadıkları zamandan çekilen fotoğrafları sosyal medya kullanıcıları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.
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Geçtiğimiz günlerde Ebrar Karakurt, milli takımdan arkadaşı Derya Cebecioğlu ile 2013 yılından çekilen karesini yayınlayıp altına: "İstanbul’a ilk geldiğimizde 13 yaşındaydık. Yıllarca aynı evi paylaştık. Beraber çalıştık, beraber hayal kurduk. Şimdi o hayallerin gerçek oluşuna tanık oluyoruz.Bizimle gurur duyuyorum.Başarılarımızla ve başaracaklarımızla" notunu düşmüştü.
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Gündeme gelen Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş'in fotoğrafına sevenlerinden: "Yılların dostluğu", "Ebrar hiç değişmemiş", "İşte gerçek arkadaşlık", "Çok seviyorum bu ikiliyi" gibi yorumlar geldi.
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İşte Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş'in yıllar öncesine ait fotoğrafı...
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