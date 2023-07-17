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        Zehra Güneş'ten yürek burkan paylaşım! "Bu madalya senin için"

        FIVB Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı şampiyon oldu. Rakibini 25-22, 22-25, 25-19, 25-16'lık setlerle mağlup eden Filenin Sultanları, altın madalyayı aldı. Maç sonrası Zehra Güneş'in Twitter hesabından yaptığı paylaşım yürekleri sızlattı.

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        Giriş: 17.07.2023 - 16:56
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          A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ABD'de oynanan finalde Çin'i 3-1 mağlup ederek, tarihinde ilk kez Milletler Ligi'nde şampiyonluk unvanını aldı. Zehra Güneş, galibiyet sonrası sosyal medya hesabından gözleri dolduran bir paylaşım yaptı.

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          Zehra Güneş, Lodz maçı öncesi gerçekleştirilen saygı duruşuna, 6 Şubat günü yaşanan deprem felaketinde vefat eden R.K. Hatay Voleybol Kulübünün genç oyuncusu Ceren Topal’ın isminin yazılı olduğu formayla çıkmıştı.

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          ABD'yi yenerek finale çıkan Filenin Sultanları, FIVB Voleybol Milletler Ligi'ndeki final rakibi Çin'i 3-1 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Zehra Güneş, deprem felaketinde hayatını kaybeden genç sporcu Ceren Topal'ı unutmadı.

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          Ceren Topal'ın en büyük hayali ileride Zehra Güneş olmaktı. Güneş, galibiyet sonrası sosyal medya platformu Twitterdan:"Ceren, sözümü tuttum. Bu madalya senin için"dedi.

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          Zehra Güneş'in paylaşımı üzerine Hatay Voleybol Takımı'nın başantrenörü Mehmet Bekmez: "Teşekkürler Zehra Güneş. Ceren'imizi yine unutmadın, yine hatırladın ve o Zehra Güneş olamadı ama sen Ceren oldun. Ceren'imiz ve kulübümüz adına binlerce kez teşekkür ediyoruz. Ceren'imizin tek hayali vardı. O da "Zehra Güneş" olmaktı. İyi ki sende bizim Zehra'mızsın." yanıtını verdi.

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          İşte Zehra Güneş'in paylaşımı...

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