Zehra Güneş'ten yürek burkan paylaşım! "Bu madalya senin için"

Zehra Güneş'in paylaşımı üzerine Hatay Voleybol Takımı'nın başantrenörü Mehmet Bekmez: "Teşekkürler Zehra Güneş. Ceren'imizi yine unutmadın, yine hatırladın ve o Zehra Güneş olamadı ama sen Ceren oldun. Ceren'imiz ve kulübümüz adına binlerce kez teşekkür ediyoruz. Ceren'imizin tek hayali vardı. O da "Zehra Güneş" olmaktı. İyi ki sende bizim Zehra'mızsın." yanıtını verdi.