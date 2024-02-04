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        Haberler Magazin Zehra Güneş son pozuyla beğeni yağmuruna tutuldu! Milli voleybolcuya övgü yağdı!

        Zehra Güneş son pozuyla beğeni yağmuruna tutuldu! Milli voleybolcuya övgü yağdı!

        Ülkemizin başarılı voleybolcularından Zehra Güneş sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Instagram'da neredeyse 4 milyon takipçiye ulaşan Güneş son olarak yayınladığı pozuyla sevenlerinden övgü dolu yorumlar aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2024 - 15:15 Güncelleme: 04.02.2024 - 15:15
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          A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın en gözde isimlerinden biri olan Zehra Güneş, başarılı sporculuk kariyerinin yanında sosyal medya hesabında yayınladığı gönderilerle de magazin gündeminde sık sık adından söz ettiriyor. Güzel isim son olarak yayınladığı pozuyla takipçilerinden övgü dolu yorumlar aldı.

        • 2

          Başarılı sporculuk kariyerine devam eden Zehra Güneş son pozunun altına: “Sorry not sorry” notunu düştü. Yetenekli voleybolcuya dakikalar içerisinde binlerce beğeni ve yorum geldi.

        • 3

          Instagram hesabında 3.8 milyon takipçisi olan Zehra Güneş'in son gönderisine 199 binden fazla beğeni ve 800'e yakın yorum geldi.

        • 4

          Zehra Güneş'in hayranlarından gönderinin altına: "En iyisi olduğunun kendisi de farkında", "Fenerbahçe'ye gel artık", "Sırada kim varsa gelsin", "Fizik mükemmel" gibi yorumlar geldi.

        • 5

          İşte Zehra Güneş'in son paylaşımı...

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

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