Zehra Güneş marka yüzü oldu! Milli voleybolcunun tarzına beğeni yağdı!
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda gösterdiği performansının yanında özel hayatıyla da sık sık adından söz ettiren Zehra Güneş, son olarak bir kozmetik markasının reklam yüzü oldu. Ünlü voleybolcunun sosyal medya hesabında yayınladığı tarzına sevenlerinden beğeni yağdı.
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Filenin Sultanları'nda gösterdiği başarılı performansının yanında özel hayatıyla da gündemin en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Zehra Güneş, son olarak dünyaca ünlü bir kozmetik firmasının reklam yüzü oldu.
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda orta oyuncu pozisyonunda görev alan Zehra Güneş, kozmetik firmasının reklamı için tercih ettiği kombiniyle sevenlerinden tam not aldı. Sevilen voleybolcuya takipçilerinden binlerce övgü dolu yorum geldi.
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Dünyaca ünlü birçok markanın reklam yüzü olan Zehra Güneş reklam karelerini: "Renklerini cesurca, özgürce ve tutkuyla göstermeye hazır mısın? 9 Ekim’i bekle!" notuyla yayınladı.
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Instagram hesabında 3.7 milyon takipçisi olan milli oyuncu Zehra Güneş'in gönderisine sevenlerinden 164 binden fazla beğeni ve 830'un üzerinde yorum geldi.
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İşte Zehra Güneş'in reklam çekiminden görüntüsü...
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