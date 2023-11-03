Zehra Güneş makyajlı haliyle olay oldu! Milli voleybolcuya övgü yağdı!

Makyajlı fotoğrafını yayınlayan Zehra Güneş, altına şu notu düştü: "Beni ben yapan tüm renklerime; duygularıma, hayallerime ve tutkularıma sahip çıkmaktan ve cesurca göstermekten hiçbir zaman vazgeçmedim! Hem sahada hem de günlük hayatımda, bakışlarımı cesurca ve özgürce öne çıkarmayı seviyorum"