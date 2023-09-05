Zehra Güneş'in kardeşlerini görenler şaştı kaldı! Güzellikleri büyüledi!
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı sporcusu Zehra Güneş, şampiyonluk sonrası özel hayatıyla gündeme geldi. Yıldız ismin kendisi gibi voleybol ile ilgilenen kardeşlerini görenler, benzerlikleri karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Güneş kardeşler...
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2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan ile karşı karşıya gelen Filenin Sultanları, 3-2'lik bir galibiyet sonucu altın madalya ve kupanın sahibi olmuştu. Takımın en skorer oyuncularından biri olan Zehra Güneş'in meğer kendisinden küçük 2 kız kardeşi varmış...
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Sırbistan ile final karşılaşmasına çıkan Filenin Sultanları'ndan Zehra Güneş, maç boyunca 15 sayı kaydetmişti. Başarılı performansıyla göz dolduran Güneş, özel hayatıyla da voleybolseverlerin gündeminde yer alıyor.
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Instagram'da 2.3 milyon takipçisi olan başarılı voleybolcu Zehra Güneş, 23 yaşında ve gençlere örnek olan sporcular arasında yer alıyor.
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A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Vakıfbank'ın başarılı orta pozisyon oyuncusu Zehra Güneş 1999 doğumlu. Yetenekli voleybolcunun kendisinden 7 ve 5 yaş küçük kardeşleri bulunuyor.
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İşte Zehra Güneş ve kardeşleri...
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MİNA GÜNEŞ
Mina Güneş, ablaları gibi Vakıfbank Spor Kulübü'nde smaçör mevkiinde görev alıyor. Zehra Güneş'in küçük kardeşi Mina, 2006 doğumludur ve 1.82 boyundadır.
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İREM GÜNEŞ
Ortanca kardeş olan İrem Güneş, 2004 doğumlu ve Vakıfbank'ta pasör çaprazı pozisyonunda oynayan bir voleybolcudur ve boyu 1.88'dir.
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