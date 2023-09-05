Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        HT Kulup
        Dünyadan
        Televizyon
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Zehra Güneş'in kardeşlerini görenler şaştı kaldı! Güzellikleri büyüledi!

        Zehra Güneş'in kardeşlerini görenler şaştı kaldı! Güzellikleri büyüledi!

        A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı sporcusu Zehra Güneş, şampiyonluk sonrası özel hayatıyla gündeme geldi. Yıldız ismin kendisi gibi voleybol ile ilgilenen kardeşlerini görenler, benzerlikleri karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Güneş kardeşler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2023 - 10:40 Güncelleme: 05.09.2023 - 10:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan ile karşı karşıya gelen Filenin Sultanları, 3-2'lik bir galibiyet sonucu altın madalya ve kupanın sahibi olmuştu. Takımın en skorer oyuncularından biri olan Zehra Güneş'in meğer kendisinden küçük 2 kız kardeşi varmış...

        • 2

          Sırbistan ile final karşılaşmasına çıkan Filenin Sultanları'ndan Zehra Güneş, maç boyunca 15 sayı kaydetmişti. Başarılı performansıyla göz dolduran Güneş, özel hayatıyla da voleybolseverlerin gündeminde yer alıyor.

        • 3

          Instagram'da 2.3 milyon takipçisi olan başarılı voleybolcu Zehra Güneş, 23 yaşında ve gençlere örnek olan sporcular arasında yer alıyor.

        • 4

          A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Vakıfbank'ın başarılı orta pozisyon oyuncusu Zehra Güneş 1999 doğumlu. Yetenekli voleybolcunun kendisinden 7 ve 5 yaş küçük kardeşleri bulunuyor.

        • 5

          İşte Zehra Güneş ve kardeşleri...

        • 6

          MİNA GÜNEŞ

          Mina Güneş, ablaları gibi Vakıfbank Spor Kulübü'nde smaçör mevkiinde görev alıyor. Zehra Güneş'in küçük kardeşi Mina, 2006 doğumludur ve 1.82 boyundadır.

        • 7

          İREM GÜNEŞ

          Ortanca kardeş olan İrem Güneş, 2004 doğumlu ve Vakıfbank'ta pasör çaprazı pozisyonunda oynayan bir voleybolcudur ve boyu 1.88'dir.

        • 8
        • 9
        • 10
        • 11
        • 12
        • 13
        • 14
        • 15
        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Eskiden böyleydi! O göl bu hale geldi!
        Eskiden böyleydi! O göl bu hale geldi!
        Enflasyonda sigara sarmalı
        Enflasyonda sigara sarmalı
        Cimbom'da gözler yabancı kontenjanında
        Cimbom'da gözler yabancı kontenjanında
        Okul servislerinde son hazırlıklar yapılıyor
        Okul servislerinde son hazırlıklar yapılıyor
        Af beklentisi yaylaları tehdit ediyor!
        Af beklentisi yaylaları tehdit ediyor!
        Kabine Toplantısı bugün... Gündemde ekonomi ve diplomasi trafiği
        Kabine Toplantısı bugün... Gündemde ekonomi ve diplomasi trafiği
        Venedik'in güzelleri
        Venedik'in güzelleri
        Adana'da korkunç olay! Balkonda uyuyan çocuk vuruldu!
        Adana'da korkunç olay! Balkonda uyuyan çocuk vuruldu!
        Sele kapılan Asel bebek balçıkta aranıyor!
        Sele kapılan Asel bebek balçıkta aranıyor!
        Erdoğan-Putin görüşmesinde gündem olan anlar
        Erdoğan-Putin görüşmesinde gündem olan anlar
        Gençler borsaya hücum etti
        Gençler borsaya hücum etti
        Şebeke suyu... 150 kişi hastanelik oldu!
        Şebeke suyu... 150 kişi hastanelik oldu!
        Galatasaray iki transferi birden açıkladı
        Galatasaray iki transferi birden açıkladı
        8 ayda milyonlarca kişi sokaklara indi!
        8 ayda milyonlarca kişi sokaklara indi!
        Yağmur alarmı! Bu şehirler dikkat...
        Yağmur alarmı! Bu şehirler dikkat...
        "Arsa kiralama modeliyle maliyetin yüzde 50'den fazla düşme şansı var"
        "Arsa kiralama modeliyle maliyetin yüzde 50'den fazla düşme şansı var"
        Yok böyle kutlama!
        Yok böyle kutlama!
        3 bin 700 yıllık beyin kalıntıları bulundu
        3 bin 700 yıllık beyin kalıntıları bulundu
        Eric Bailly Beşiktaş'ta
        Eric Bailly Beşiktaş'ta
        Habertürk Anasayfa