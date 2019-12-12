Zehra Erdemir kimdir? Soruları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bayburt'ta temizlik görevlisi olarak yaşamını sürdüren Zehra Erdemir iddialara göre kendisini bir süredir rahatsız eden R.Ç. tarafından öldürüldü. Kan donduran bu cinayetin ardından sosyal medyada Zehra Erdemir ile ilgili birçok paylaşım yapıldı, internet kullanıcıları kadına şiddetin bitmesi ile ilgili paylaşımlar yaptı. İşte Zehra Erdemir ile ilgili detaylar...

ZEHRA ERDEMİR KİMDİR?

KETEM'de temizlik işçisi olarak çalışan bir çocuk annesi ve 45 yaşındaki Zehra Erdemir, kendisini bir süredir rahatsız eden R.Ç.'nin (34) bıçaklı saldırısına uğradı. Boğazı kesilen Zehra Erdemir, Bayburt Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Eşinden boşanan Zehra Erdemir yıllardır çalışarak kızına tek başına bakıyordu.

ZEHRA ERDEMİR NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?

Bayburt’ta temizlik işçisi olarak çalışan Zehra Erdemir, kendisini bir süredir rahatsız eden erkek tarafından bu sabah boğazı kesilerek öldürüldü. Bir kız çocuğu olan Zehra, kocasından boşanmış, yıllardır çalışarak kızına tek başına bakıyordu.