23 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Milli sporcu Zehra Doğan, dünya şampiyonu olduğu muay thaiden geçiş yaptığı kick boksta da Avrupa şampiyonluğuna uzanmanın mutluluğunu yaşıyor.
Antalya'da yaşayan 18 yaşındaki Zehra Doğan, sporla uğraşan ablasından etkilenerek başladığı muay thaide 2014'te henüz 13 yaşındayken 45 kiloda dünya şampiyonluğuna uzandı.
Bir süre sonra kick boksla ilgilenmeye başlayan Zehra, milli takım antrenörü Mehmet Aygün ile çalışmaya başladı. Zehra, 23 Ağustos-1 Eylül'de Macaristan'da yapılan Gençler Kick Boks Avrupa Şampiyonası'nda 52 kiloda altın madalyayı almayı başardı.
"FİNAL MAÇINDA GÖZÜ KARA DÖVÜŞTÜM"
Zehra Doğan, yaptığı açıklamada, eski bir tekvandocu babasının, ablasını dövüş sporlarına yönlendirdiğini, onun başarısını görünce kendisinin de heveslenerek muay thai sporuna başladığını söyledi.
İlk başlarda başarısız sonuçlar alınca daha da hırslandığını vurgulayan Zehra, spora başladıktan iki yıl sonra dünya şampiyonu olunca sporu bırakmak istemediğini, sürekli idmanlara devam ettiğini bildirdi.
Geçen yıllarda branş değiştirerek kick boksa geçiş yaptığını, burada da Türkiye Şampiyonlukları kazandığını aktaran Zehra, "Dünya şampiyonası öncesindeki 10 günlük milli takım kampında çok iyi hazırlandık. Final maçında gözü kara dövüştüm. Hiç geri vites yapmadım. Şampiyonluğu hak ettiğimi düşünüyorum." dedi..
Bundan sonraki hedefinin muay thaide olduğu gibi kick boksta da dünya şampiyonluğu kazanmak olduğunu anlatan Zehra, doğru ve sıkı antrenmanlarla yapamayacağı hiçbir şeyin olmadığını kaydetti.
Sporla ilgilenmesinin okul hayatını olumlu yönde etkilediğini aktaran Zehra Doğan, "Sürekli spor yaptığım için odaklanmam daha etkili oluyor. Spor, kendime öz güvenimi getirdi. Derslerim zaten çok iyi. Bu yıl Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda (BESYO) okumaya başlayacağım." diye konuştu.
"GELİŞİM GÖSTEREN SPORCULARIMDAN BİRİ"
Kick Boks Milli Takım Antrenörü Mehmet Aygün ise sporcusunun geçen yıl dünya şampiyonluğunu sıklet sıkıntısı nedeniyle kaçırdığını, nasibinin bu yıl Avrupa şampiyonluğu olduğunu bildirdi.
Milli sporcudan beklentilerinin yüksek olduğuna değinen Aygün, şöyle konuştu:
"Zehra, gelişim gösteren, üzerine koyan sporcularımdan biri. Kendisine güveniyorum. Ara süreçlerde talihsiz maç kayıpları da oldu. Ona tedirgin olmaması gerektiğini söyledik. O da düzenli idmanlarını yaparak, inanarak Avrupa şampiyonluğunu elde etti. Finalde Rus rakibine karşı çok kaliteli bir müsabaka çıkardı. Bugüne kadar gördüğüm en iyi performansıydı. İnandığı şeyler oluyor."
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