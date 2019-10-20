Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu çiftinin kızları Zehra Çilingiroğlu, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Kız arkadaşı ile alışverişe çıkan Çilingiroğlu, uzun süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı.

Alışveriş sonrasında bir kafede arkadaşı ile birlikte yorgunluk kahvesi içen Çilingiroğlu'nun keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı.

Öte yandan Çilingiroğlu, makyajı ve şık giyim tarzı ile de tüm dikkatleri üzerine çekti.