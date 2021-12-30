Sahilde tempolu yürüyüş

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Hülya Avşar'ın Kaya Çilingiroğlu ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Zehra Çilingiroğlu (23), önceki gün Bebek Sahili'nde yürüyüş yaparken objektiflere takıldı. Çilingiroğlu, gazetecileri fark edince gülerek poz vermeyi ihmal etmedi.

Tempolu yürüyüş yapan Zehra Çilingiroğlu, muhabirlere selam vermesinin ardından yürüyüşüne devam etti.