Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberinde göre; Zehra Çilingiroğlu, geçtiğimiz akşam Emirgan Sahili'nde otomobili ile trafik ışıklarında beklerken görüntülendi.

Gazetecilerin sorularını cevapsız bırakan Çilingiroğlu, "Şu an trafikteyiz, müsait bir zamanda uzun uzun konuşalım" dedikten sonra yoluna devam etti.