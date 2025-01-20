Zehirliyor mu yoksa efsaneden mi ibaret? Balıkla beraber süt ürünü tüketmek gerçekten tehlikeli mi?

BİLİMSEL AÇIDAN BALIK VE SÜT TÜKETİMİ

Bilimsel araştırmalar, balık ve süt ürünlerinin birlikte tüketilmesinin zararlı olduğuna dair kesin bir kanıt sunmamıştır. Her iki gıda da protein ve besin öğesi yoğundur, bu da vücut için faydalıdır. Ancak, bu ürünlerin taze ve doğru şekilde saklanması önemlidir.