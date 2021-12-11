Zehirli mantar tüketildiğinde ilk saatte 'kusturma' uyarısı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Klinik Toksikoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gülay Ok, yağışlarla birlikte ormanlık arazilerde mantarların çıkmaya başladığını, bunun zehirlenme vakalarını da beraberinde getirdiğini söyledi.
Dünyada bilinen 5 bine yakın mantar türü olduğunu, bunun bine yakınının Türkiye'de yetiştiğini anlatan Ok, yenilebilir mantarlarla zehirlilerin yan yana yetiştiğini, birbirinden ayırıcı özelliklerinin belirgin olmadığını ifade etti.
Mantar toksinlerinin ısıya dayanıklı olduğuna, dondurmak, ısıtmak veya pişirmekle bu toksinlerin yok edilemediğine dikkati çeken Ok, "En tehlikeli mantar, amatoksin içeren 'Amanita phalloides', halk arasındaki bilinen adıyla 'Köy göçüren' ya da 'Evcik kıran' mantarı. Ölüme yol açan mantar zehirlenmelerinin yüzde 95'inden bu mantar sorumlu. Bu mantar dünyada da ölüm meleği olarak biliniyor" dedi.
"ALKOLLE TÜKETİMİ DAHA KÖTÜ"
Mantar zehirlenmelerinde erken tanı ve müdahalenin çok önemli olduğunu, en kısa zamanda bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini bildiren Ok, zehirlenmenin ilk 3 saatte bulantı, kusma ve karın ağrısı, 3 saatten sonra da halüsinasyon ve istemsiz vücut kasılmalarıyla kendini gösterdiğine işaret etti.
Gülay Ok, şöyle konuştu: "Zehirli mantar tükettikten 24 saat sonra ise daha ciddi semptomlar başlıyor. Karaciğer ve böbrek fonksiyonları bozulmaya başlıyor, organ yetmezliği ortaya çıkıyor, hatta ölüme yol açabiliyor. Bu yüzden erkenden sağlık kuruluşuna başvurmak ve ilk bir saat içinde kusturma yapmak çok önemli."
Ok, mantar yemeden önce ya da mantarla birlikte alkol tüketiminin de zehirlenmeyi arttırdığına işaret ederek, "Alkol alımı mantar zehirlenmelerini çok daha kötü sonuçlara doğru götürüyor, bulguları daha da ağırlaştırabiliyor. Köylüler mantarı topluyor ama yanılabiliyorlar. Bu yüzden önerim, doğadan bilinçsizce mantar tüketmemek, mümkün olduğunca kültür mantarları tercih etmek" değerlendirmesinde bulundu.
Hastaneye gelenlerde genelde gecikmiş vakalarla karşılaştıklarını vurgulayan Ok, şunları kaydetti: "Bulantı ve kusma çok hafife alındığı için vatandaşlar pek önemsemiyor, ağırlaşınca bize geliyorlar. Karaciğer ve böbrek fonksiyon bozuklukları başlayan çoklu organ yetmezliği tablolarının olduğu vakalar geliyor. O zaman da hastayı kurtarmak, tedavide yol almak çok zor oluyor. Bunun için vatandaşların böyle bir durumun farkına vardığında en kısa zamanda sağlık kuruluşuna başvurması gerekiyor. Ne kadar geç gelirlerse tedavinin yanıtı o kadar zor oluyor."
BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!