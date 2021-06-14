Zehirlenen yavru köpeklerden iyi haber

İstanbul'un Avcılar ilçesi Tahtakale Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde 5 aylık 4 köpek zehirlenmiş halde bulundu. Köpeklerden biri olay yerinde hayatını kaybederken, 3 köpek ihbar üzerine olay yerine gelen Avcılar Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.
Bölgeden geçen bir vatandaştan ihbarı alır almaz hızla olay yerine gelen ekipler, burada ilk müdahaleyi yaparak köpekleri hayata döndürmeyi başardı. Yapılan müdahalenin ardından bölgeye emniyet güçleri çağrıldı, olayla ilgili rapor hazırlandı. Köpekler, ekipler tarafından tedbir amaçlı olarak İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’ne götürüldü.
Fakülte doktorlarının verdiği bilgiye göre olay yerinde hızla yapılan ilk müdahalenin başarısı sayesinde 3 yavru köpeğin de durumu iyiye gidiyor. Köpeklerin olay yerinden götürülmesinin ardından Avcılar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bölgede geniş çaplı temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yaparak alanı zehirden arındırdı.
Yapılan çalışmalara ilişkin bilgi veren Avcılar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Pervin Kırmızı, "İhbar üzerine ekiplerimiz hemen yola çıktı. 4 tane 5 aylık civarında yavru köpeği zehirlemiş olarak buldular. İlk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra ivedilikle rehabilitasyon merkezine getirildiler. Bir köpeğin durumu ağırdı maalesef kaybettik ama 3 köpeğimizin durumu daha iyi şimdi. Birinin kasti olarak zehirlediklerini düşünüyoruz. Ekiplerimiz bölgeye gittiklerinde hayvanların zehirlenmiş olduklarını gördüler zaten. Çok hızlı müdahalemizle 3 yavru köpek hayatlarına devam ediyor. Zehirlenmeler, trafik kazaları gibi acil durumlarda ekiplerimiz 24 saat müdahale edebiliyorlar" dedi.
Konu ile ilgili açıklamada bulunan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ise, "Dün aldığımız haberle büyük bir üzüntü yaşadık. 4 canımızın böylesine üzücü bir duruma maruz kalmış olmalarının, bir yavrumuzu kaybetmiş olmanın üzüntüsü içerisindeyim. Öte yandan alanında uzman veteriner ekiplerimizin hızlı ve başarılı müdahalesi sayesinde 3 canımızın ölümden kurtulmuş olması da tesellimiz oldu. Çalışma arkadaşlarıma çabaları için teşekkür ediyorum. Biz bu olayın takipçisi olacağız. Her canlı için eşit hizmetler yürüten bir belediye olarak can dostlarımızın barınması, beslenmesi ve hepsinden önemlisi can güvenliği için ilk günkü gayret ve kararlıkla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
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