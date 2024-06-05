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        Haberler Gündem Güncel Zehir tacirlerine şafak operasyonu: 99 gözaltı | Son dakika haberleri

        Zehir tacirlerine şafak operasyonu: 99 gözaltı

        Antalya'da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik 32 adrese hava destekli eş zamanlı şafak operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda 99 şüpheli gözaltına alınırken adreslerde çok sayıda uyuşturucu madde, silah ve para ele geçirildi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 05.06.2024 - 15:54 Güncelleme: 05.06.2024 - 16:07
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          Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa ve Kepez ilçelerinde belirlenen 32 adrese hava destekli eş zamanlı şafak operasyonu gerçekleştirdi.

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          Operasyona narkotik ve özel harekat timlerinin aralarında bulunduğu 233 polis ve 3 narkotik madde arama köpeği katıldı.

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          Adreslerde yapılan aramada; 17 kilogram uyuşturucu, 960 uyuşturucu hap, 1 milyon 334 bin 186 bin kullanımlık sentetik A4 maddesi, 84 kök kenevir, 19 hassas terazi, 3 tabanca ile bir miktar para ele geçirildi.

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          Operasyonda "uyuşturucu ticareti yapmak ve sağlamak" "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını kolaylaştırmak, özendirmek", "izinsiz kenevir bitkisi yetiştirmek" gibi suçlardan 99 şüpheli gözaltına alındı.

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          Yapılan aramalarda üzerinde "sahte basın kartı" bulunan bir şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.

          Operasyonun görüntüleri de basınla paylaşıldı. İşte zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyondan kareler...

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