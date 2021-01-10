İHA

Balıkesir merkezli 4 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda aranan 10 şüpheliden 7'si gözaltına alındı.

İHA'nın haberine göre, 12 adreste eş zamanlı düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda 3 bin 405 tane uyuşturucu hap, 21 gram metamfetamin, 54 gram esrar, 2 adet tabanca, 3 adet pompalı tüfek, 2 adet kuru sıkı tabanca, uyuşturucudan elde edilen 30 bin 800 lira, 2 adet kapsam dışı bıçak ve 42 adet 7.65 dolu fişek ele geçirildi.

Emniyete götürülen şahısların sorgusu sürüyor.