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Meral Yıldız'ın haberine göre, Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gürpınar İlçesi Hakkari-Van Karayolu üzerinde uygulama noktası oluşturdu. Uyuşturucu ticareti ve sevkiyatıyla ilgile denetimlerini sürdüren polis, bu kapsamda şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu.

YERİNİ REXO GÖSTERDİ

Aramalara destek veren özel eğitimli narkotik köpeği Rexo, kamyonetin zula tabir edilen gizli bölmesinde uyuşturucu kokusu aldı. Rexo'nun havlayarak yer bildirimi yaptığı yerde arama yapan polis, aracın arka yolcu koltuğunun altına saklanmış 106 paket halinde 54 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi.

ARAÇ SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI

Ele geçirilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak araç sürücüsü S.Ç. "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde nakletmek" suçundan gözaltına alındı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.