Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bazı kişilerin doğu illerinden getirdikleri yüklü miktarda uyuşturucuyu Mersin'de satışa sunacakları yönünde bilgi aldı.

Beycan Üçkardeş'in haberine göre, ekipler bunun üzerine içinde uyuşturucu olduğundan şüphelendikleri aracı takibe aldı. Şüpheli merkez Akdeniz ilçesinde etkisiz hale getirildi.

Narkotik köpeği Anka'nın işret vermesi üzerine aracın bagajında yapılan aramada 55 buçuk kilo eroin ele geçirildi. Şüpheli A.O gözaltına alındı.

Öte yandan Tarsus'ta 130 kilo esrarın ele geçirildiği operasyonda mahkemeye çıkartılan 7 kişinin de tutuklandığı bildirildi.