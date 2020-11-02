Batman İl Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik son 10 ayda 581 operasyon yapıldı. Operasyonlarda 877 kişiye adli işlem yapıldı, 114 şüpheli tutuklandı. Ayrıca 10 ayda, 1 ton 25 kilo esrar, 83 kilo 448 gram metamfetamin, 11 bin 615 adet uyuşturucu hap, 384 gram eroin, 396 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Batman İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç operasyonların devam ettiğini belirterek şu bilgileri verdi: “İlk olarak net bir cevap veremiyorum ancak arkadaşlarımızın analiz çalışması neticesinde elde edilen araçta yakalanan yüklü miktar olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlarımız tarafından yapılan analiz sonucu aracın takibi neticede Kozluk ilçemiz civarında durdurulması neticesinde aracın içerisinde 55 kilo met dediğimiz metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi.
İki şahıs yakalandı. Adli süreç şuanda devam ediyor. İlk günden geldiğimizden itibaren sayın bakanımızın, genel Müdürlüğümüzce bu konudaki hassasiyetimizi hepimiz biliyoruz. Uyuşturucuya geçit yok dedik. İlimizdeki gençleri zehirlemeye müsaade etmeyeceğimizi ifade ettik.
Bu manada ilgili arkadaşlarımız bizi de mahcup etmediler. Şuan itibariyle 1 ton üzerinde uyuşturucu madde ve diğer maddeler olmak üzere çok ciddi yakalamalar yaptık. İnşallah bundan sonra da devam edeceğiz. "
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