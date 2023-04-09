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Konya'da zehir tacirlerine operasyon! Uyuşturucuyu gider borusuna saklamışlar

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirilen operasyonlarda 18 kişi gözaltına alındı. Polis ekiplerinin bir adrese düzenledikleri baskında uyuşturucu, tuvaletin giderinden çıktı

Giriş: 09.04.2023 - 12:57 | Güncelleme: ABONE OL
Zehir tacirleri uyuşturucuyu gider borusuna saklamış
HABERTURK.COM

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik kararlı mücadelesini sürdürüyor.

Zafer Samancı'nın haberine göre, Narkotik ekipleri Karatay, Meram, Selçuklu ve Akşehir ilçelerinde yürüttüğü saha çalışmalarının ardından operasyon için düğmeye bastı. Birçok adrese baskınlar düzenlendi.

TUVALET GİDERİNDE BULUNDU

Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'ne düzenlenen baskında evi didik didik arayan polis, tuvaletin giderinde uyuşturucu buldu. Gider borusunda 15 gram eroin ve bir miktar bonzai maddesine ulaşıldı. Evdeki bir şüpheli gözaltına alındı.

18 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Konya Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Akşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin zehir taciri ve sokak satıcılarına yönelik yaptığı operasyonlarda yaklaşık 2 kilogram eroin, yaklaşık 100 gram bonzai, 200 adet uyuşturucu hap, bir miktar metamfetamin, esrar ve skunk maddesi ile 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonlarda 18 şüpheli de gözaltına alındı. Şüphelilerden 12'si sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 6 kişi serbest bırakıldı.

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