Zeffane, Yeni Malatyaspor'da

Yeni Malatyaspor, devre arası transfer çalışmalarını sürdürürken, kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Cezayir Milli Takımı oyuncusu sağ bek Mehdi Zeffane ile 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Mehdi Zeffane´ye hoş geldin diyor, şanlı formamız altında nice başarılar diliyoruz" denildi.

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