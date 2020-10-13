Geride kalan transfer döneminde Türkiye'de çok konuşulan isimlerden olan Porto'nun golcüsü Ze Luis'in yeni takımı belli oldu.

29 yaşındaki forvet, Lokomotiv Moskova ile sözleşme imzalamak için Rusya'ya gitti. Lokomotiv Moskova, 'hoş geldin' mesajıyla oyuncunun fotoğrafını paylaştı.

Ze Luis, 2015-2019 döneminde Rusya'da Spartak Moskova formasını terletmişti.