"ÇOK ÜZÜCÜ BİR HAL ALDI"

Meslektaşı Zeynep Bastık'la yaptığı dansla ilgili konuşan ünlü popçu da, "Her şeyden önce biz Zeynep'le aileyiz. Zeynep benim kardeşim, eşi (Tolga Akış) menajerim. Dansa gelince o baş başayken yapılan bir dans değildi. Orası bir sahne ve bizi izleyen 300 kişi var. Biz bir performans sergiliyoruz ve Zeynep'in şarkısını canlandırıyoruz. Önce söyleyenlere gülüp, geçtim ama sonrasında üzüldüm. Küçük bir kesitle yargılandık ve bu durum üzücü bir hal aldı. Aslında açıklanacak bir şey yok, sahne üstündeki gösteri gerçek hayattan başka bir şeydir." şeklinde konuşmuştu.