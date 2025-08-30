Zayn Sofuoğlu: Bayrağımızı dalgalandırmak için çok çalışacağız
Kenan Sofuoğlu'nun 6 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda elinde Türk Bayrağı ile fliteboard yaptı
Giriş: 30.08.2025 - 17:10 Güncelleme: 30.08.2025 - 17:10
Dünya Motosiklet Şampiyonu Kenan Sofuoğlu'nun 6 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda eline aldığı Türk Bayrağı ile fliteboard yaptı.
O anları sosyal medya hesabından yayımlayan Zayn Sofuoğlu, "Ay yıldızlı bayrağımızı dünyanın her yerinde başarıyla dalgalandırmak için çok çalışacağız inşallah. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.
BURÇLAR
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ