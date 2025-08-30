Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Zayn Sofuoğlu: Bayrağımızı dalgalandırmak için çok çalışacağız - Magazin haberleri

        Zayn Sofuoğlu: Bayrağımızı dalgalandırmak için çok çalışacağız

        Kenan Sofuoğlu'nun 6 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda elinde Türk Bayrağı ile fliteboard yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.08.2025 - 17:10 Güncelleme: 30.08.2025 - 17:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Bayrağımızı dalgalandırmak için çok çalışacağız"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Dünya Motosiklet Şampiyonu Kenan Sofuoğlu'nun 6 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda eline aldığı Türk Bayrağı ile fliteboard yaptı.

        O anları sosyal medya hesabından yayımlayan Zayn Sofuoğlu, "Ay yıldızlı bayrağımızı dünyanın her yerinde başarıyla dalgalandırmak için çok çalışacağız inşallah. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Zayn Sofuoğlu
        #kenan sofuoğlu

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Borsa İstanbul'dan T+1 adımı
        Borsa İstanbul'dan T+1 adımı
        Devlet erkanı Anıtkabir'de... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 103. yıl mesajı
        Devlet erkanı Anıtkabir'de... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 103. yıl mesajı
        Hepsi çok mutluydu... Görüntüleri çıktı! 4 kişi ölüme böyle gitti!
        Hepsi çok mutluydu... Görüntüleri çıktı! 4 kişi ölüme böyle gitti!
        Mustafa Kemal Atatürk'ün yolu!
        Mustafa Kemal Atatürk'ün yolu!
        Mahkemeden kötü haber... Boğaz'daki lüks balıkçı yıkılıyor!
        Mahkemeden kötü haber... Boğaz'daki lüks balıkçı yıkılıyor!
        "Ne mutlu Türk’üm diyene!"
        "Ne mutlu Türk’üm diyene!"
        Miyopi çocuklarda endemiye dönüşüyor
        Miyopi çocuklarda endemiye dönüşüyor
        Profesyonel bisiklet sporcusunun yürek yakan ölümü!
        Profesyonel bisiklet sporcusunun yürek yakan ölümü!
        Beşiktaş'ta 2. Sergen Yalçın dönemi!
        Beşiktaş'ta 2. Sergen Yalçın dönemi!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi fikstürü!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi fikstürü!
        İsrail Batı Şeria'yı ilhaka hazırlanıyor
        İsrail Batı Şeria'yı ilhaka hazırlanıyor
        İki yıl üst üste ortaya çıkması tesadüf değil!
        İki yıl üst üste ortaya çıkması tesadüf değil!
        Üç tüp kan ver, hayat kurtar
        Üç tüp kan ver, hayat kurtar
        "Kazanın nedeni ben oldum"
        "Kazanın nedeni ben oldum"
        Galatasaray, Rizespor'u konuk ediyor
        Galatasaray, Rizespor'u konuk ediyor
        "Tarifelerin çoğu yasa dışı"
        "Tarifelerin çoğu yasa dışı"
        Kızılderili aileden belgesellik bağ
        Kızılderili aileden belgesellik bağ
        TIME100 AI kapağında Refik Anadol imzası
        TIME100 AI kapağında Refik Anadol imzası
        Transferde 'G.Saray' krizi!
        Transferde 'G.Saray' krizi!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Habertürk Anasayfa