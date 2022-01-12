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Zayn Malik aşkı flört uygulamasında arıyor!

Geçtiğimiz ekim ayında model Gigi Hadid ile olaylı bir şekilde ayrıldığı basına yansıyan şarkıcı Zayn Malik'in, bir flört uygulamasına kaydolduğu ortaya çıktı. Malik'in üye olduğu sitede kullandığı görüntüleri de internete sızdı

12.01.2022 - 13:31 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Gigi Hadid (26) ile Zayn Malik (29), 6 yıllık ilişkilerini geçtiğimiz ekim ayında noktalamıştı. Malik'in, sevgilisinin annesi Yolanda Hadid'e (58) hem sözlü hem de fiziksel şiddet uygulaması nedeniyle uzaklaştırma ve öfke kursuna gitme cezası aldığı basına yansımıştı. 

  • Ayrılık sonrası ünlü şarkıcı, yeni bir aşka yelken açmak için harekete geçti. Zayn Malik'in bir flört uygulamasına üye olduğu ortaya çıktı. 

  • SAKAL BIRAKMIŞ

    Ünlü ismin, üye olduğu sitede kullandığı görüntüleri de internete sızdı. Söz konusu videoda Malik'in sakal bırakmış olduğu dikkat çekiyor. Uygulamada kendini Zed olarak tanıtan Zayn Malik, Philadelphia'da yaşadığını ifade etmiş.

  • HAYRANLARINI ŞAŞIRTTI

    Malik'in Gigi Hadid'den ayrıldıktan sonra bu tür bir uygulamaya üye olduğunun ortaya çıkması hayranlarını da şaşırttı.

  • KIZLARI İÇİN Mİ BİR ARAYA GELDİLER?

    Öte yandan geçtiğimiz aylarda Gigi Hadid ile Zayn Malik'in barıştığı ileri sürülmüştü. Malik ve Hadid, bir yaşındaki kızları Khai ile birlikte New Jersey'de görülmüştü. Radar Online sitesinin Deuxmoi'ya dayandırarak ortaya attığı bu iddia, çiftin kızları için yeniden bir araya gelmiş olabileceği yorumlarına neden oldu.

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