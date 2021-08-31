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Doların zayıflaması dünya genelinde yatırımcının altına yönelmesine yol açıyor.

Altının ons fiyatı bu sabah yüzde 0.4 yükselerek 1.817 dolara çıktı.

Fed Başkanı Jerome Powell, geçen hafta Fed'in bu yıl varlık alım programında azaltıma gidebileceğini belirtti. Bu cuma ise bu kararda etkili olabilecek ABD ağustos ayı istihdam verisi açıklanacak.

Söz konusu veri altının seyrinde etkili olabilir.

Bu arada gram altın da ons fiyatına paralel bir şekilde yüzde 0.3 değer kazanarak 488 liraya yükseldi.