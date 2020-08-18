Piyasada isminin yeni yeni duyulmaya başladığını zannettiğimiz bu bitki türünün geçmişinin oldukça sağlam referanslara sahip olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle de, sağlığınızdan olmadan sistemli bir şekilde kilo vermek isteyen pek hanım, acı çehre otu ile arzuladıkları zayıflığa erişmeyi başarmıştır. Peki, herkesin kafasında merak konusu olan zayıflatan acı çehre otu nedir? Etkileri nelerdir? Diye soracak olursak; karşımıza birbirinden farklı ve bir o kadar da olumlu sonuçlar çıkmaktadır. Nitekim vücudun zayıflama esnasında su ile tuz oranını olabildiğince dengeli bir şekilde kalmasını sağlayan bu ot, kilo vermek isteyenler için harika bir fırsat niteliği taşımaktadır.
Sağlığı kaybetmeden kilo vermek
Yaz aylarının içerisinde olduğumuz şu günlerde bir an önce kilo vermek fakat bu aşamayı da en az hasarla atlatmak isteyenlerin sıklıkla sorduğu bir soru olan zayıflatan acı çehre otu nedir? Etkileri nelerdir? Cümlesine vereceğimiz ilk cevap; acı çehre otu düzenli kilo vermek isteyenlerin hızlı bir şekilde zayıflamasını sağlayan mucizevi bir bitki türüdür. Ayrıca kabızlık gibi sorunlarında tamamen ortadan kaldırmanıza yardımcı olan bu ot, düzenli kullanıldığı takdirde ayda 8 ile 10 kilo arasında zayıflamanıza yardımcı olmaktadır. Tüm bunların yanında kişinin güne daha zinde başlamasına ve kendisiyle barışık olmasına da yardımcı olan acı çehre otu, tadında ki kötü tada aldırmayıp kullanmaya devam edenler için harika sonuçlar doğuracaktır. Bu sonuçlarla birlikte sizlere de heves ettiğiniz o güzel kıyafetlerin içerisine rahatlıkla girebileceksiniz. Özellikle de her yaza bikini hayliyle başlangıç yapıp boynu bükük bir şekilde sonbahar mevsimine geçiş yapmak zorunda kalan pek çok hanım, acı çehre otu sayesinde bu hayallerini somutluğa kavuşturabilecektir. Acı çehre otunun kullanımı esnasında dikkat edilmesi gereken hususlar ise;
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!