Zarif, Afganistan Dışişleri Bakan Vekili Atmar ile bir araya geldi

AA

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, siyasi, ekonomik ve güvenlik yetkililerinden oluşan bir heyetle Tahran'a gelen Atmar, Zarif ile görüştü.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre Atmar, Zarif'in yanı sıra İranlı diğer yetkililer ile de ekonomik, güvenlik, sınır iş birliği, Afgan göçmenler, sağlık, su ve enerji konularında görüşmeler yapacak.

Afgan basını ve yurt dışında faaliyet yürüten İran muhalifi medyada mayısta İran'a yasa dışı şekilde girmeye çalışan 50 Afgan'ın İran polisi tarafından nehre atıldığı ve 10 kişinin öldüğü, 15 kişinin kaybolduğu iddia edilmişti. Ardından İran'ın Yezd kentinde içinde Afgan mültecilerin olduğu bir araca güvenlik güçleri tarafından ateş açıldığı ve 3 kişinin hayatını kaybettiği ileri sürülmüştü.

Bunun üzerine Afganistan'ın başkenti Kabil ve bazı şehirlerde İran'ın diplomatik misyonlarına yönelik eylemler düzenlenmişti. Afganistan Meclisi İnsan Hakları Komisyonu da geçen hafta İran'ı eleştirerek konuyu uluslararası mahkemelere taşıyacağını açıklamıştı.

Afganistan'ın Tahran Büyükelçisi Abdulgafur Lival da 13 Haziran'da İran Dışişleri Bakanlığına çağırılmıştı. İran'ın, Büyükelçi Lival'a, "bu grupların eylemleri" nedeniyle endişelerini dile getirdiği ifade edilmişti.