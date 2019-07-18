Kırmızı-siyahlı kulüp, geçtiğimiz sezon Trabzonspor forması giyen Senegalli oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını bildirdi. Ankara temsilcisi, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada transferle ilgili şu ifadelere yer verdi:

"Transfer çalışmalarına devam eden takımımız son olarak Trabzonspor forması giyen Senegalli oyuncu Zargo Toure ile 2 yıllık anlaşma imzaladı. Stoper olarak görev yapan Zargo Toure, Senegal´de başladığı futbol kariyerine uzun yıllar Fransa´da devam etti. Ülkemize FC Lorient´den gelen başarılı savunma oyuncusu geçen sezon Süper Lig´de 27 maçta Trabzonspor forması giydi"

Zargo Toure, geçtiğimiz yıl Trabzonspor formasıyla 31 maça çıkmıştı.