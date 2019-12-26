26 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Süper Lig’in 17. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Gençlerbirliği’nin Fransız futbolcusu Zargo Toure İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin sorularını yanıtladı. Toure, 'Son haftalarda takım olarak iyi oynuyoruz' derken Beşiktaş maçına iyi bir şekilde hazırlandıklarını ifade etti.
“Ligin liderinden alınan 1 puan için iyi diyebiliriz ama evimizde kazanmak istiyorduk”
"LİGİN LİDERİNDEN ALINAN 1 PUAN İÇİN İYİ DİYEBİLİRİZ AMA EVİMİZDE KAZANMAK İSTİYORDUK"
Sivasspor maçından alınan 1 puanın önemli olduğuna dikkat çeken Toure, “Sivasspor maçına hocamız ile beraber iyi hazırlanarak konsantre olmuştuk. Kazanmamız gerektiğini düşündüğümüz bir maçtı. Maçın ilk yarısında iyi oynamadık ve geriye düştük. Ama ikinci yarıda gerçek karakterimizi ortaya koyarak 2-1 öne geçtik. Maalesef son dakikada gelen bir gol ile beraberlik ile ayrılmış olduk. Ligin liderinden alınan 1 puan için iyi diyebiliriz ama evimizde kazanmak istiyorduk” diye konuştu.
"TÜRKİYE'NİN ÖNEMLİ TAKIMLARINDAN BİRİ İLE DEPLASMANDA OYNAYACAĞIZ"
Oynayacakları Beşiktaş maçından iyi bir sonuçla dönmek istediklerini belirten Gençlerbirliği futbolcusu Zargo Toure, “Türkiye’nin önemli takımlarından biri ile deplasmanda oynayacağız. Şuana kadar hocamız ile gerektiği şekilde hazırlanmaya devam ediyoruz. Beşiktaş maçından 1 puan ya da 3 puan ile dönebiliriz. Neden olmasın” ifadelerini kullandı.
"HEM KENDİMİN HEM TAKIMIMIN İYİ GİDİŞİNİ GÖRMEK BENİ MEMNUN EDİYOR"
Son haftalarda hem kendisinin hem takımın performansının yükseldiğini dile getiren Toure, “Bir oyuncunun performansı takım arkadaşlarının performansı ile beraber artar. Son haftalarda takım olarak iyi oynuyoruz. Takım arkadaşlarım ile beraber benimde performansım artıyor. Bu bana büyük mutluluk veriyor. Hem kendimin hem takımımın iyi gidişini görmek beni memnun ediyor” şeklinde konuştu.
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