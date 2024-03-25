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Şu sıralar Eypio ile çıkardığı 'İmdadım' adlı şarkını heyecanını yaşayan şarkıcı Zara, sosyal medya hesabından nasıl 9 kilo verdiğini takipçileriyle paylaştı.

Ünlü şarkıcı, olabildiğince pozitif kaldığını belirterek; "Kilo verdim… Tam 9 kilo. D vitamini öğlen zamanı (damla olarak) ve kaba çekirdeği yağı ile alıyorum. Mümkün mertebe ev yemeği ve sebze ağırlıklı besleniyorum. Ekmek dahi evde minik minik kurabiye gibi yapıyoruz. Porsiyonlarım o kadar küçük ki görseniz inanmazsınız. Yemekle birlikte sıvı tüketmemeye çalışıyorum ki mide asidini sağaltmasın diye. Daha iyi sindirim için. Güneş batınca bir şey yememeye çalışıyorum. Spor haftanın 3 günü, yürüyüş mümkün olan her zamanda. En önemlisi de stres. Bir kurtulun kafanızın içindeki seslerden, deniz, kum, güneş, kelebekler moduna geçin içinizde. İnanın çok fark ediyor. Haklı değil mutlu olmayı seçiyorum. Sizi deli eden insanlara öfkelenmekten vazgeçin çünkü; değişmiyorlar ve siz öfke merkezi olan karaciğerinizi yormuş oluyorsunuz sadece. Sevdiğiniz bir şeyi yapın. Siz severseniz onu en güzel haliyle yaparsınız, o zaman da herkes sever. Eypio ile yaptığımız eser şu an listelerde gittikçe yükseliyor. No stres, yes vitamin. Ee ben nasıl kilo vermeyeyim" gibi ifadeleri kullandı.

Fotoğraflar: Instagram