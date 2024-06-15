Zara: Lütfen paylaşmayın

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Zara, geçtiğimiz karnelerini alan çocuklarının başarısını sosyal medya hesaplarından paylaşan anne ve babaları uyardı.

Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından; "Lütfen çocuklarınızın takdir ve onur belgelerini paylaşmayın. Bu paylaşımları birçok anne ve babanın kendi çocuğuna zorbalık yapmasına sebep oluyor. Değerli olan karne notları değil evladınızın varlığıdır. Lütfen bunu unutmayın" ifadelerini kullanarak takipçilerini uyardı.

Fotoğraflar: Instagram