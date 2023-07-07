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Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Tanyeli'nin, geçtiğimiz haftalarda pankreas kanseri olduğu ortaya çıkmıştı.

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Tedavi gördüğü hastanedeki odasından video paylaşan ünlü isim, sağlık durumu hakkında konuşmuştu. Tanyeli, yaptığı açıklamada şunları söylemişti: O güzel mesajlarınızdan Allah razı olsun. Evet, pankreas kanseri tanısı konuldu. Bütün sanat camiasındaki dostlarıma; bu kadar sevildiğimi bilmiyordum.

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Dünyanın her yerinden dualar okuyorlar. O kadar kıymetli ki benim için... Hakkınızı helal edin. Zamanınızdan çalıyorsunuz ve bana yazıyorsunuz. Zaman bir hazinedir. Allah, razı olsun. Allah, tutttuğunuzu altın etsin.

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"HAKKINIZI HELAL EDİN"



Hakkınızı helal edin. Dostlarıma çok teşekkür ederim. Hepiniz çok kıymetlisiniz. Bana çok moral oldu. Saçlar biraz gidecek. Bu yolculuk öyle bir yoluluk... Arada peruk kullanır mıyım, kullanmaz mıyım bilmiyorum. Dualarınızı eksik etmeyin. Ben tam teslimim, tevekkül ediyorum. Bunu siz söylemeyi borç bildim. Tevekkül ettiğin her şeyde bir mucize var. İsyan ettiğiniz her şey bir sınav...