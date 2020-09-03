Zanzibar'da, Türk vatandaşı Yentürk'ün kurduğu Assalam Vakfı bölge halkına ışık oldu

AA

Turizm cenneti Zanzibar'da yaklaşık 3 yıldır faaliyet gösteren Assalam Vakfı, sosyal girişim projeleri MamaAfrica, KangaAfrica ve Cafe Africa&Shops'tan elde edilen gelirlerle finansman sağlıyor.

Vakıf ayrıca çeşitli kültür-sanat etkinlikleri, atölyeler ve sosyal girişimcilik seminerleri de düzenliyor.

Kar amacı gütmeyen, yeni nesil bir sosyal girişim olarak faaliyetlerini sürdüren vakıf, bölgedeki yetimlere sahip çıkarken, kadın ve kız çocuklarına da kendi ayakları üzerinde durabilmelerine imkan sağlamak amacıyla dikiş dikmeyi öğretiyor.

Vakfın kurucusu Yentürk, Assalam'ın çalışmalarına ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Vakfın kar amacı gütmediğini ancak elde edilen geliri eğitim çalışmaları için harcadıkları bir turizm merkezleri olduğunu belirterek, "Burada çoğunlukla Türkiye'den gelen gönüllü ve misafirlerimizi ağırladığımız bir tesisimiz var. Elde edilen geliri, öteki projelerde olduğu gibi eğitim çalışmalarının sürdürülmesi için kullanıyoruz." dedi.

Yentürk, projelerin tamamının Zanzibar halkının yararına yürütüldüğünü aktararak, her ay bölgedeki ihtiyar heyetiyle toplantı yaptıklarını ve onlarla istişarelerde bulunarak, ihtiyaç ve taleplerini dinlediklerini anlattı.

- Vakfın ana faaliyeti eğitim

Yentürk, vakfın ana faaliyet alanının eğitim olduğunun, bölgedeki çocuklara özel okul kalitesinde ücretsiz eğitim vermeyi amaçlandığının altını çizerek, "Şu anda anaokulu, ilkokul ve ortaokulumuz var. Amacımız bu öğrencileri eğitim hayatlarının sonuna kadar desteklemek, onlara güçlü bir Afrika ideali doğrultusunda donanım kazandırmak. Gelecekte onları Afrika'nın güçlü aktörleri arasında görmek." ifadelerini kullandı.

Yentürk ayrıca Zanzibar'ın yakın köylerdeki genç kızlara dikiş ve ev idaresi eğitimleri verdiklerini de kaydetti.

Zanzibar'ın, vakfın başlangıç noktası olduğunu vurgulayan Yentürk, "Burada oluşturduğumuz modelin tüm Afrika için uygulanabilir olmasına özen gösteriyoruz. Benzer yerel kuruluşlar için model oluşturmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

- "Projelerimizi bölge sakinlerinin ihtiyaçlarına göre kuruyoruz"

Yentürk, yerel halkın örf ve adetlerine karşı son derece hassas davrandıklarını, onlara yabancı bir eğitim modeli ve içerik dikte etmediklerine dikkati çekerek, "Projeleri onların ihtiyaçlarına göre geliştirip, uygulamada da yine onların eğilimlerine ayak uydurmaya çalışıyoruz. Mesela burada bir okul kurmamızı köylüler istedi bizden. Yerel müfredata uygun, dünya standartlarında bir eğitim öğretim modeli oluşturmak için çabalıyoruz." dedi.

- Türkiye-Zanzibar arasında köprü kuruldu

Yentürk, vakfın projeleriyle Zanzibar ve Türkiye arasında bir köprü oluşturduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Swahili ruhuna ve yerel halkın hassasiyetlerine saygılı ve iki yönlü bir iletişim yürütüyoruz. Türkiye'den gelen gönüllüler, Swahili kültürünü, yerel halk ise 'Uturuki' (Türk) halkını yakından tanıma fırsatı buluyor. Zaman zaman Zanzibarlı gençler Türkiye'ye davet ediliyor. İki ülke halkı arasında belki bir ömür sürecek dostluklar kuruluyor. Bunun da ötesinde Zanzibar'a Türk halkının selamını, dostluk ve iyiliğini getiriyor. Türk halkına da Zanzibarlıların koşulsuz sevgisini, zengin ruhunu, yoksul ama açık elini uzatıyor."

-bashal