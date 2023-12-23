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        Haberler Spor Futbol İngiltere Zaniolo siftah yaptı Aston Villa kazandı! - Futbol Haberleri

        Zaniolo siftah yaptı Aston Villa kazandı!

        İngiltere Premier Lig'de Aston Villa evinde Sheffield United ile 1-1 berabere kaldı. Aston Villa'nın golünü Nicolo Zaniolo kaydetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2023 - 09:50 Güncelleme: 23.12.2023 - 09:50
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        Aston Villa'ya puanı Zaniolo getirdi
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        İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Unai Emery'nin ekibi Aston Villa ile Chris Wilder'ın yönetimindeki Sheffield United karşı karşıya geldi.

        Villa Park'ta oynanan mücadele 1-1'lik eşitlik ile tamamlanırken Aston Villa'ya 90+8'de beraberliği getiren golü, sezon başında Galatasaray'dan kiralanan Nicolo Zaniolo kaydetti. Zaniolo, maçın 81. dakikasında Leon Bailey'in yerine oyuna dahil oldu.

        Konuk ekip Sheffield United'ın golü ise 87. dakikada Cameron Archer'dan geldi.

        Bu sonuçla birlikte Aston Villa puanını 39'a yükseltirken, Sheffield United 9 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Aston Villa deplasmanda Manchester United'a konuk olurken, Sheffield United sahasında Luton Town'ı ağırlayacak.

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