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        Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray Zaniolo'nun geleceği belli oluyor - Galatasaray Haberleri

        Zaniolo'nun geleceği belli oluyor

        Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Zaniolo'yu hareketli günler bekliyor. Transferde birçok talibi olan futbolcu son kararını vermek için ailesiyle görüşecek. İşte detaylar...

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        Habertürk
        Giriş: 10.08.2023 - 12:21
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        Zaniolo bilmecesi!
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        Galatasaray da Zaniolo bilmecesi belirsizliğini koruyor. Önümüzdeki günlerde ailesi ile görüşecek olan 24 yaşındaki İtalyan yıldızın talipleri her geçen gün artıyor.

        Geçtiğimiz günlerde Juventus ile görüştüğü iddaa edilen Zaniolo'ya şimdi de Zenit ve Aston Villa kulüplerinin teklif yapmayı düşündükleri öğrenildi. Birçok farklı takımla adı anılan oyuncunun önümüzdeki hafta içerisinde durumunun netleşmesi bekleniyor.

        Galatasaray, Roma'dan 15 milyon euroya kadrosuna kattığı Zaniolo'dan iyi bir gelir hedefliyor. Transferden gelecek ücretle orta saha ve kanat hamlesi yapmak isteyen sarı-kırmızılı ekip , Zaniolo'nun nihai kararını sonrası harekete geçecek.

        Galatasaray forması ile 12 resmi maçta forma giyen İtalyan yıldız 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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