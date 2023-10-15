Zaniolo'nun avukatı bahis iddialarına ilişkin konuştu!
Nicolo Zaniolo'nun avukatı, İtalyan futbolcunun bahis oynadığı iddialarına ilişkin olarak konuştu! Aston Villa'nın Galatasaray'dan kiraladığı genç yıldızın bahis oynamadığını söylediğini duyurdu
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Galatasaray'ın sezon başında Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo hakkındaki bahis iddialarına avukatı Gianluca Tognozzi'den açıklama geldi.
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İtalya basınından La Gazzetta dello Sport'a konuşan Tognozzi, Nicolo Zaniolo'nun hiçbir futbol maçına bahis oynamadığını ifade etti. İşte İtalyan avukatın açıklamaları;
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"Nicolo hiçbir zaman bahis oynamadı, bana söylediği bu. Belki farkında olmadan bazı illegal platformlarda kart oyunları oynamış olabilir."
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"Her şeyi temize çekeceğiz. Bizim için buradaki risk nedir? Birkaç yüz euro'luk ceza. Ancak oyuncunun reputasyonuna verilen zarar çok büyük. Bunu sadece finansal cezalarla açıklayamayız."
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İtalyan haber ajansı ANSA'da yer alan haberde ise Zaniolo'nun, adı geçen diğer isimlere göre daha ciddi suçlamalarla karşı karşıya olduğu öne sürülmüştü.
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24 yaşındaki yıldızın, sadece bahis oynamakla kalmadığı aynı zamanda bunu organize ettiği iddia edilmişti.
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