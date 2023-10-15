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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Zaniolo'nun avukatı bahis iddialarına ilişkin konuştu! - Galatasaray Haberleri

        Zaniolo'nun avukatı bahis iddialarına ilişkin konuştu!

        Nicolo Zaniolo'nun avukatı, İtalyan futbolcunun bahis oynadığı iddialarına ilişkin olarak konuştu! Aston Villa'nın Galatasaray'dan kiraladığı genç yıldızın bahis oynamadığını söylediğini duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.10.2023 - 13:49 Güncelleme: 15.10.2023 - 13:49
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        • 1

          Galatasaray'ın sezon başında Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo hakkındaki bahis iddialarına avukatı Gianluca Tognozzi'den açıklama geldi.

        • 2

          İtalya basınından La Gazzetta dello Sport'a konuşan Tognozzi, Nicolo Zaniolo'nun hiçbir futbol maçına bahis oynamadığını ifade etti. İşte İtalyan avukatın açıklamaları;

        • 3

          "Nicolo hiçbir zaman bahis oynamadı, bana söylediği bu. Belki farkında olmadan bazı illegal platformlarda kart oyunları oynamış olabilir."

        • 4

          "Her şeyi temize çekeceğiz. Bizim için buradaki risk nedir? Birkaç yüz euro'luk ceza. Ancak oyuncunun reputasyonuna verilen zarar çok büyük. Bunu sadece finansal cezalarla açıklayamayız."

        • 5

          İtalyan haber ajansı ANSA'da yer alan haberde ise Zaniolo'nun, adı geçen diğer isimlere göre daha ciddi suçlamalarla karşı karşıya olduğu öne sürülmüştü.

        • 6

          24 yaşındaki yıldızın, sadece bahis oynamakla kalmadığı aynı zamanda bunu organize ettiği iddia edilmişti.

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