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        Zaniolo ile rakip arasında ipler bir anda gerildi!

        Galatasaray ile Macar ekibi Csakvar arasında oynanan hazırlık maçında Nicolo Zaniolo ile rakip takımın savunmacısı arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı.

        Habertürk
        Giriş: 15.07.2023 - 20:58
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          Galatasaray, hazırlık maçında Aqvital Csakvar takımı ile karşı karşıya geldi.

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          Sarı-kırmızılılar, rakibi ile Avusturya'nın Graz kentinde bulunan Thermenstadionda karşılaştı.

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          Mücadelede zaman zaman tansiyon yükselirken İtalyan yıldız Zaniolo ile bir rakip arasında gerginlik yaşandı.

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          İki oyuncu girdikleri ikili mücadelenin ardından sinirlenerek birbirine girdi.

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