Zaniolo ile rakip arasında ipler bir anda gerildi!
Galatasaray ile Macar ekibi Csakvar arasında oynanan hazırlık maçında Nicolo Zaniolo ile rakip takımın savunmacısı arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı.
Giriş: 15.07.2023 - 20:58
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Galatasaray, hazırlık maçında Aqvital Csakvar takımı ile karşı karşıya geldi.
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Sarı-kırmızılılar, rakibi ile Avusturya'nın Graz kentinde bulunan Thermenstadionda karşılaştı.
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Mücadelede zaman zaman tansiyon yükselirken İtalyan yıldız Zaniolo ile bir rakip arasında gerginlik yaşandı.
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İki oyuncu girdikleri ikili mücadelenin ardından sinirlenerek birbirine girdi.