Zaniolo için flaş iddia: Jorge Jesus alınmasını istedi

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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Nicolo Zaniolo'ya İtalya'dan sonra Suudi Arabistan'dan da transfer teklifleri gelmeye başladı.

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Zaniolo'ya, Al Ahli'nin yanı sıra teknik direktörlük görevine Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı Jorge Jesus'u getiren Al Hilal'in de talip olduğu iddia edildi.

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Calciomercato'nun haberine göre; İtalyan yıldız, en azından şimdilik Avrupa futbolunu bırakmayı ve Suudi Arabistan'da futbol oynamayı düşünmüyor.

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Haberde 23 yaşındaki futbolcunun Juventus'ta forma giymek istediği hatırlatılırken, sözleşmesinde 35 milyon euroluk bir çıkış maddesi bulunan Zaniolo'nun Türkiye'de kalmasının beklendiği belirtildi.

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Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur geçen günlerde açıklama yapmış ve Zaniolo'nun durumuna açıklık getirmişti. Timur şu ifadeleri kullanmıştı:

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"Zaniolo büyük bir yıldız, büyük bir yetenek. İtalya'da da 'İtalya'nın Messi'si' şeklinde çıkış yaptı. Çok da talibi var. Biz bu sene Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Büyük rakamlar olmazsa satmayacağız"

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"Bir de bazen oyuncular da iyice kafasına takıyor ve gitmek istiyor. O da başka bir şey. Zaniolo burada mutlu. Hayalindeki kulüpler gelip, kafasını karıştırıp gitmesine neden olmazsa, kalmasını istiyoruz."

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Zaniolo da geçen ay sonunda İtalyan basınına konuşmuş, sarı-kırmızılılarda iyi olduğunu, sadece kendisi ve kulübü için iyi bir teklif olması durumunda takımdan ayrılabileceğini söylemişti.

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Adının transfer piyasasında Juventus, Milan, Fiorentina gibi takımlarla anıldığı hatırlatılan Zaniolo, şunları kaydetti: "Her şeye açığım. Kendimi iyi hissettiğim Galatasaray'da kalma ihtimali de olmak üzere... Şampiyonlar Ligi'nde ya da uluslararası kupalarda oynamasa da Juventus her zaman Juventus'tur. Çocukluğumdan beri her zaman siyah-beyazlıları destekledim"

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"Pogba benim idolümdü. Juventus'ta oynamak benim hoşuma gider. Büyük bir kulüpten bahsediyoruz. Tekrar ediyorum; eğer Galatasaray'ı, beni ve Juventus'u, üçümüzü de mutlu edecek bir fırsat olursa, memnuniyetle. Eğer olmazsa da ben Türkiye'de gayet iyiyim. Kendimi beklentiye sokmuyorum."

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"İstanbul'da hem şehirde hem de Galatasaray'da süper insanlarla tanıştım. Hepsi buraya yerleşmemde bana hızlı şekilde yardımcı oldu. Burada çok iyiyim. Türkiye'de futbola olan inanılmaz bir sevgi gördüm"