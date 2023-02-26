Antalya’da kamp yapan Galatasaray, Corendon Alanyaspor ile geliri depremzedelere bağışlanmak üzere düzenlenen özel maçta karşı karşıya geldi. Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanan müsabakaya Galatasaray; Okan Kocuk, Dubois, Nelsson, Abdulkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Midtsjo, Torreira, Rashica, Yunus Akgün, Yusuf Demir, Mauro Icardi 11'i ile sahaya çıkarken, ev sahibi Alanyaspor ise Runarsson, Furkan Bayır, Balkovec, Fatif Aksoy, Pedro Pereira, Umut Güneş, Doumbia, Efkan Bekiroğlu, Efecan Karaca, Cavaleiro, Koulouris 11’iyle mücadele etti.

Alanyaspor, maçın 17. dakikasında Cavaleiro’nun uzaktan sert şutuyla 1-0 öne geçerken, Galatasaray 30. dakikada Rashica’nın ayağından bulduğu golle durumu eşitleyip ilk yarının skorunu belirledi. Maçın ikinci yarısında her iki takım da çok sayıda oyuncu değişikliğine gitti. İkinci yarıya hızlı başlayan sarı-kırmızılılar, 69. dakikada Barış Alper, 77’de Berkan Kutlu’nun ayağından bulduğu gollerle skoru 3-1’e taşıdı. Maçın 90. dakikasında Alanyaspor’da Wilson Eduardo’nun golüyle skor 3-2’ye geldi.

Galatasaray’ın yeni transferleri Kaan Ayhan ve Adekugbe ikinci yarıda müsabakaya dahil olurken, sarı-kırmızılıların Roma’dan transfer ettiği 23 yaşındaki yıldız oyuncusu Nicolo Zaniolo 80. dakikada taraftarların alkışları eşliğinde maça girdi. 90+4’te karşı karşıya kaldığı kaleciyi çalımlayan Zaniolo, boş kaleye meşin yuvarlağı yollayıp skoru belirledi. 4-2