Kamu çalışanları Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez maaş zammı alıyorlar. Bilindiği üzere memur maaşları 6 aylık enflasyon farkı, refah payı ve toplu sözleşme oranına göre belirleniyor. Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla memurların en az yüzde 17,55 oranında zam alacağı kesinleşti. Peki, en düşük yeni zamlı teknisyen maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, detaylar...