Benzin ve motorin fiyatları 8 Mart gece yarısı itibariyle zamlandı! Mazot yani motorine 57 kuruş benzine 1 lira 44 kuruş zam geldi. Son dakika zam haberleri sonrası Ankara İzmir İstanbul benzin LPG ve motorin fiyatları merak edilip araştırılıyor. Peki, Ankara ve İstanbul mazot ve benzin fiyatları ne kadar? İşte güncel rakamlar...