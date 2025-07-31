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        Haberler Bilgi Ekonomi ZAMLI SİGARA FİYATLARI | 2 Ağustos 2025 en ucuz ile en pahalı sigara ne kadar oldu, hangi sigara gruplarına zam geldi?

        Zam sonrası güncel sigara fiyatları: 2 Ağustos 2025 en ucuz ve en pahalı sigara ne kadar oldu?

        Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile, bir sigara grubuna zam geldiğini duyurmuştu. Yapılan zam sonrasında güncel sigara fiyatları merak ediliyor. Peki, sigaraya zam sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte sigara zammı ile 2 Ağustos en ucuz ve en pahalı güncel sigara fiyatları listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2025 - 00:02 Güncelleme: 02.08.2025 - 00:45
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        • 1

          Sigaraya zam haberleri gündemdeki yerini koruyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden sigara zammına ilişkin açıklama yaptı. Sigaraya yeni zam açıklaması sonrasında, "Sigaraya zam mı geldi, güncel fiyatlar ne oldu? 2 Ağustos zamlı sigara fiyatları listesi ile en pahalı ve en ucuz sigara fiyatı ne kadar oldu?" soruları yanıtlarını arıyor. İşte sigara zammı son dakika gelişmeleri...

        • 2

          BİR SİGARA GRUBUNA DAHA ZAM!

          Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile bir sigara grubuna daha zam geldiğini duyurdu. Dündar'ın açıklamasına göre, BAT sigara gurubuna 5 TL'lik zam geldi.

        • 3

          SİGARA ZAMMI FİYATLARA YANSIDI

          CB grubuna yapılan zam, 28 Temmuz 2025 Pazartesi gününden itibaren geçerli oldu. JTİ grubuna yapılan ikinci zam, 29 Temmuz 2025 Salı gününden itibaren geçerli oldu. BAT grubuna yapılan ikinci zam ise, 30 Temmuz 2025 Çarşamba gününden itibaren geçerli oldu.

          Son zamla birlikte en ucuz ve en pahalı sigara fiyat listesi güncellendi.

        • 4

          EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA NE KADAR OLDU?

          • JTI grubunun en ucuz sigarası 85 TL olurken, en pahalı sigarası 100 TL oldu. Sarmalık kıyılmış tütün ürünü ise 215 TL’den satılıyor.

          • BAT bünyesindeki en pahalı sigara fiyatı 100 TL, en ucuz sigara fiyatı 85 TL oldu.

        • 5

          • IT bünyesindeki en pahalı sigara fiyatı 93 TL, en ucuz sigara fiyatı 79 TL oldu.

          • PM grubundaki en ucuz sigara fiyatı 85 TL olurken, en pahalı sigara fiyatı ise 94 TL oldu. Sarmalık kıyılmış tütün ürünü ise 120 TL’den satılıyor.

        • 6

          • TT grubunun en ucuz sigara fiyatı 79 TL, en pahalı sigara fiyatı 95 TL oldu.

          • CB grubunun en pahalı ve en ucuz sigarası 86 TL oldu.

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