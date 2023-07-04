Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
ZAMLI ÖĞRETMEN MAAŞI SON DURUM 2023 | Temmuz memur zammı ile en düşük öğretmen ve uzman öğretmen maaşları ne kadar, kaç lira olacak?

Temmuz memur zammı ile en düşük öğretmen ve uzman öğretmen maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Öğretmen maaş zammı ile en en düşük öğretmen maaşı için gözler TÜİK tarafından açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. 2023 yılının ilk 6 aylık TEFE-TÜFE verilerine ilişkin enflasyon rakamları ile emekli ve memur zammı belirlenecek. Memur zammı doktor, hemşire, imam, polis ve öğretmen maaşlarında etkili olacak. İşte 2023 Temmuz memur zammı ile en düşük öğretmen ve uzman öğretmen maaşları hakkında merak edilenler...

Giriş: 04.07.2023 - 19:09 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Öğretmen maaş zammı son dakika gelişmeleri, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev alan öğretmenler tarafından yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde görev alan binlerce öğretmenin gözü "Temmuz memur zammı ile en düşük öğretmen ve uzman öğretmen maaşı ne kadar, kaç TL olacak?" sorusuna çevrildi. 5 Temmuz'da TÜİK tarafından açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon rakamları ile memur zammı belli olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını duyurmuştu. Öğretmen ve uzman öğretmen maaşına da memur zammına bağlı olarak artış gösterecek. İşte 2023 öğretmen, uzman öğretmen, başöğretmen zammında son durum...

  • EN DÜŞÜK ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR OLACAK?

    Temmuz ayında öğretmen maaşları memur maaş zammı oranında artacak. Memur zammı ile 6 aylık enflasyon farkı oranına göre belirlenecek. Zammın oranı 5 Temmuz'da açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli olacak. Yeni Öğretmen maaşları belli olduğunda haberimiz güncellenecek. 

  • BAKAN IŞIKHAN'DAN EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI AÇIKLAMASI

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını, düzenlemenin temmuz ayında TBMM'den geçeceğini duyurdu.

  • MEMUR MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK? 

    5 aylık enflasyon farkı sonrasında 5 aylık memur ve memur emeklisi zammı yüzde 13,26 olarak görülüyor. Memur maaşı zammı ile ilgili gelen tahminler içerisinde refah payı düşünülerek yüzde 45 zam gelmesi yer alıyor.

  • GÜNCEL ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR?

    2023 Ocak-Haziran döneminde uygulanan yüzde 30 zammın ardından 1/4 öğretmen maaşı 15.965 TL oldu.

    Ocak zammından sonra en düşük öğretmen maaşı ortalama 12 bin 400 TL bandına yükseldi. 

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.