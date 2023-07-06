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        Temmuz zammı ile uzman öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL oldu?

        Memur Temmuz ara zammı son dakika gelişmeleri öğretmenler, polisler, hemşireler, doktorlar ve diğer memurlar tarafından yakından takip ediliyor. 5 Temmuz'da TÜİK tarafından açıklanan Haziran ayı enflasyonu ile 6 aylık enflasyon farkı %19,77 olarak açıklandı. Memurların alacağı zam oranı refah payı ve toplu sözleşme zammı hariç yüzde 17,55 olarak açıklanırken emeklilerin alacağı zam oranı ise 19,77 olarak açıklandı. En düşük memur maaşının 22 bin TL olacağına ilişkin kanun teklifi Meclis'e sunulacak. İşte 2023 Temmuz zamlı öğretmen maaşı...

        Habertürk
        Giriş: 06.07.2023 - 19:12
        • 1

          Zamlı öğretmen maaşları, emekli ve memur zammının açıklanmasının ardından gündeme geldi. 5 Temmuz Çarşamba günü TÜİK tarafından açıklanan Haziran ayı enflasyonu ile 6 aylık enflasyon farkı yüzde 19,77 oldu. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları temmuz ayında yüzde 17,55, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ise yüzde 19,77 oranında artacak. Tüm kamu çalışanlarına 8 bin 77 TL seyyanen zam yapılacak. Refah payı ve toplu sözleşme zamsız memur maaşları belli olurken gözler "Temmuz memur zammı ile en düşük başöğretmen, uzman öğretmen ve normal öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL oldu?" sorusun çevrildi. İşte 2023 Temmuz memur zammı ile en düşük ve en yüksek öğretmen maaşları...

        • 2

          6 AYLIK ENFLASYON RAKAMLARI BELLİ OLDU!

          TÜİK'e göre haziranda aylık enflasyon yüzde 3,92, yıllık enflasyon yüzde 38,21, 6 aylık enflasyon yüzde 19,77 oldu.

          MEMUR MAAŞI ZAMMI AÇIKLANDI!

          TÜİK'in haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla memur maaşlarına ve emekli aylıklarına refah payı hariç yapılacak zam belli oldu. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları temmuz ayında yüzde 17,55, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ise yüzde 19,77 oranında artacak.

        • 3

          SEYYANEN ZAM ORANI AÇIKLANDI

          AK Parti Meclis Grup Başkanı AbdullI!ah Güler en düşük memur maaşını 22 bin liraya yükseltecek teklifin yer aldığı torba yasanın TBMM Başkanlığına sunulduğunu açıkladı.

          Güler, teklif kapsamında memur maaşlarına 8.075 TL'lik seyyanen bir zam öngördüklerini belirtti.

        • 4

          EN DÜŞÜK ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR OLACAK?

          6 aylık enflasyon farkı ve 8.077 TL seyyanen zamla beraber 1/4 derecesine sahip öğretmen maaşı 26 bin 837 TL oldu.

          Ancak, en düşük memur maaşı 22 bin TL olacak. 

          Not: Bu yeni maaş tutarı, 6 aylık enflasyon oranına göre belirlenmiştir. Yeni yapılacak zam oranları ve seyyanen zamlarla memurların alacağı maaşlar netleşmiş olacak.

        • 5

          GÜNCEL ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR?

          2023 Ocak-Haziran döneminde uygulanan yüzde 30 zammın ardından 1/4 öğretmen maaşı 15.965 TL oldu.

          Ocak zammından sonra en düşük öğretmen maaşı ortalama 12 bin 400 TL bandına yükseldi. 

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